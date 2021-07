¿Tomas suficiente agua? 5 señales de que estás deshidratado

La deshidratación es un estado más fácil de alcanzar de lo que uno se puede imaginar. Cuando pierdes más agua de la que consumes, ya sea por temperatura, ejercicios extenuantes o enfermedad, se entiende como que tienes falta de agua en tu cuerpo.

Hay que tener particular cuidado con niños y bebés porque son más propensos a diarrea y vómitos. Además, de que no pueden pedirte agua cuando tienen sed (cuando aún no pueden hablar).

¿Cuánta agua al día debería tomar?

La idea de que es necesario tomar, al menos, 8 vasos de agua al día, se ha propagado por los medios en los últimos años. Pero la verdad es que este número depende de tu salud general, cuanta actividad física realizas, si vives en un lugar muy cálido o si estás embarazada.

Además, para mantenerse hidratado, también se cuentan los fluidos de la comida, como jugos, té, frutas y verduras. Incluso las bebidas cafeinadas pueden aportar a tu consumo de líquido diario.

¿Necesito una bebida deportiva para recuperarme?

La mejor respuesta para la deshidratación es el consumo de agua, siempre. Las bebidas deportivas podrían otorgar beneficios si es que corriste una maratón o triatlón y necesitas recuperar electrolitos. Por lo demás, tienen niveles de azúcar que te pueden provocar problemas dentales.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

La primera señal es la sed. Ahora no siempre que tengas sed va a significar que tu vida corre peligro por deshidratación, pero es la señal natural en la que el cuerpo te avisa que necesita agua.

Además, la deshidratación se puede reconocer por estos síntomas:

Sed excesiva

Orina de color oscuro y poco frecuente

Mareos

Confusión

Fatiga

