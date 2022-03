6 síntomas del cáncer de tiroides que debes monitorear

Uno de los tipos de cáncer más diagnosticados en Chile es el de tiroides. Normalmente, las mujeres se preocupan más por la salud de su tiroides, porque estadísticamente son más propensas a ser diagnosticadas, pero también puede a afectar a los hombres.

Este padecimiento ocurre cuando en la tiroides se acumulan células genéticamente modificadas. En una primera etapa se presenta como un tumor, pero mientras más avanza la enfermedad, más se ramifica. En una segunda etapa se expande a nódulos y ganglios cercanos para luego propagarse a otros órganos.

Para prevenir esta enfermedad, solo hay tres factores prevenibles: consumir yodo, no tener obesidad y no exponerse a radiación.

Por lo demás, hay que considerar antecedentes familiares o enfermedades inflamatorias asociadas al órgano.

Síntomas

En sus primeras etapas no presenta síntomas. Por lo general no hay dolor, ni mayores molestias, pero sí pueden aparecer nódulos, los cuales son masas que se pueden palpar, pero incluso si no tienes cáncer, puedes tener uno.

Se estima que el 75% de la población de Estados Unidos tiene algún tipo de nódulo en la tiroides, de los cuales solo 1% fueron diagnosticados posteriormente con cáncer.

Normalmente, se puede confirmar el resultado con una ecografía, ya que se puede confirmar si se trata de una masa sólida (más propensa a ser cancerígena) o si está relleno con líquido. Pero para este examen o definir las pruebas que sean necesarias, se debe acudir a un especialista.

De todas formas, las personas deben estar pendientes a algunos de los síntomas más comunes:

Hinchazón en el cuello

Una masa o nódulo a la altura de la tiroides

Ronquera o cambios de voz persistentes

Problema para tragar o respirar

Dolor en el cuello, que puede llegar a las orejas

Tos constante sin estar resfriado

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

