Científicos proyectan hasta 70 mil muertes por coronavirus en Chile: "El Gobierno no puede seguir impávido"

¿Qué pasó?

"En todo el mundo la letalidad del coronavirus será en promedio entre 0,6% a 1%", así lo afirmó el Ricardo Baeza-Yates, doctor en Ciencias de la Computación, Investigador Senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y Director de Ciencia de Datos de Northeastern University, campus Silicon Valley.

Durante una entrevista con Meganoticias, Baeza-Yates sostuvo que, hasta ahora, todas las investigaciones que se realizan en distintos países "hablan que (la letalidad) va a ser de 0,6% al 1%. China 0.6%. España y Brasil dicen que será más altos por temas hospitalarios y de edad, llegaría al 1%; pero jamás va a llegar al 3%, porcentaje que según el Ministerio de Salud tenemos ahora", en Chile.

El investigador recalcó que no es factible comparar la situación de Chile con España, por ejemplo. "No podemos calcular en función de los casos de España porque no sabemos los datos correctos. Estamos comparando cosas que son incomparables", dijo.

En este sentido, el especialista explicó que el porcentaje a nivel mundial que se maneja es menor al 1% "porque es el mismo virus; no somos especiales genéticamente para decir que el virus va a matar a más personas aquí (en Chile). No puede ser que los españoles sean tres veces más proclives a morir que los chilenos. Somos los mismos seres humanos”.

70 mil muertes en Chile

Ante el aumento de casos de contagiados en Chile, el doctor manifestó que es necesario reforzar las medidas o estrategias que se implementan en el país para frenar la cadena de contagios, de lo contrario la letalidad de virus sería muy alta.

"No hay que esperar que las cosas estén mal, hay que tomar medidas drásticas, antes de esperar que aumente la curva de contagios. Chile está en el número 15 con mayor fallecidos en el mundo y no es el país más poblado", afirmó el experto.

Y sentenció: "si no controlamos la curva de contagios (...), serían, al menos 70 mil personas fallecidas, podrían ser más si es que la tasa de letalidad es mayor".

Al respecto, el doctor explicó que "si hacemos una cuarentena activa de dos a tres semanas el virus se acaba y no morirían más personas. Necesitamos estar unas dos o tres semanas en una cuarentena efectiva para frenarlo y más tiempo para ver si funciona".

Comunicación transparente

Ante este panorama Ricardo Baeza-Yates recomendó que "la parte comunicacional (del Ministerio de Salud, Minsal) tiene que ser más transparente. El mismo Minsal tiene una contradicción con el número de casos activos".

En este sentido Baeza- Yates señaló que el número de infectados "es más de 20 veces el números de contagiados activos que da el Minsal (...)" y concluyó: "el mensaje es a tener responsabilidad social. El gobierno puede ayudar, pero hay que ser consciente nosotros también".

