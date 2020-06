La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó este miércoles por que varios países en el mundo realicen reservas conjuntas de vacunas contra el coronavirus, de cara a acelerar su desarrollo.

Sus palabras llegan cuando Bruselas desvela su "estrategia sobre vacunas", con la que busca discutir con los laboratorios farmacéuticos en nombre de la UE un acceso privilegiado a las vacunas, en un contexto de carrera mundial.

"Exploraremos con nuestros socios internacionales si un número significativo de países aceptaría reunir recursos para reservar conjuntamente las futuras vacunas", indicó Von der Leyen en un video en redes sociales.

La presidenta de la Comisión, que se refirió a la cumbre mundial sobre vacunas prevista el 27 de junio, aseguró que el objetivo es también "hacer reservas anticipadas para los países de ingresos bajos y medios".

"Los países de altos ingresos actuarían como un grupo de compradores internacionales inclusivos", aseguró la ex ministra alemana, para quien esto aceleraría "el desarrollo de vacunas seguras y eficaces".

Today we are presenting our European Vaccine Strategy. Joint action at EU level will increase the chance of finding a vaccine and secure necessary volumes at a good price in the EU and beyond. We need to act very quickly - in overcoming this pandemic every day matters. pic.twitter.com/LOy9iDYwNQ