¿Qué pasó?

El Laboratorio Internacional Janssen, a través de la doctora Paula Barreyro, dijo que adelantó pruebas en la vacuna contra la lucha con el coronavirus.

La hematóloga habló con Meganoticias desde Argentina, donde explicó la situación de su compañía.

¿Qué dijo?

“Trabajamos en ‘vacuna candidata’, como se conoce médicamente. Se identificó en marzo y ya se llevaron a cabo las fases preclínicas, básicamente en estudios en animales. Esto se completó y ahora la empresa comenzará la fase clínica. Es decir, pruebas en humanos. Esto comenzará a mediados de julio”, dijo.

Añadió que “si bien estamos ante un pandemia y nos obliga a acelerar el proceso, no nos hemos saltado ninguna fase.... No estamos mirando la eficacia de la vacuna, sino su seguridad. No hay que olvidar que las vacunas se administran en población sana”.

Enseguida dijo que “las autoridades internacionales pueden autorizar el uso de una vacuna debido a la emergencia. Si esto pasa, podríamos usar lotes para el primer semestre del año próximo año, pero eso es muy preliminar”.

Consultada por la vacuna misma, explicó que “la nuestra es distinta a otras compañías. Técnicamente se llama ‘vacuna de vector viral no replicante’. Tomamos una parte del ADN del virus y lo introducimos dentro de adenovirus”.

Finalmente, habló de la duración de la inmunidad que podría dar su medicamento.

“La enfermedad tiene solo seis meses y hay cosas que vamos conociendo. Eso no tiene respuesta por ahora”, cerró.

