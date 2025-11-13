"Me incomoda": Felipe Avello confiesa por qué ya no le gusta ser llamado "Pececillo"

13 nov. 2025 - 19:28 hrs.

Si hablamos de comediantes con vasta trayectoria, uno de ellos es Felipe Avello, quien inició su recorrido como periodista en televisión, pero que más tarde encontró un talento en el humor, transformándose en uno de los personajes más divertidos de Chile.

El comunicador está actualmente alejado de la pantalla chica y enfocado en proyectos personales, justamente, vinculados a la comedia. Esto lo ha llevado a viajar por varias partes del mundo, llegando incluso al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar.

La confesión de Felipe Avello

El humorista realizó una visita hace poco a Ecuador y aprovechó de conversar con Radio Los40, donde habló de su experiencia en el Festival de Viña y de una posible incorporación en una futura edición.

En paralelo, abordó otros ámbitos de su vida, deteniéndose en un apodo con el que es llamado desde hace años: "Pececillo".

Avello se encargó de explicar cómo fue que lo nombraron así: "Yo arranqué muy joven en los medios, primero en la televisión regional del pueblo de donde yo soy, después haciendo pequeños monólogos, y ahí cuando era más joven tenía un baile, pero era una parodia: 'El baile del pececillo'".

Felipe Avello / Instagram

El comediante dijo que en ya no considera prudente que lo llamen de esa forma: "Luego quedó esa parodia como que ‘El Pececillo’ no era el baile, sino que era yo. En esos años, claro, no me importaba, pero hoy, cuando ya pasé los 50, que me digas ‘Pececillo’ me incomoda... quiero volver a mi nombre: Felipe, el ballenato".

