Perdió la memoria, olvidó a su familia y su marido debió reconquistarla: Mujer impacta con su historia en show de Felipe Avello

07 nov. 2025 - 13:39 hrs.

Felipe Avello suele incorporar en sus espectáculos una dinámica muy particular con el público. El comediante invita a los asistentes a escribir en pequeños papeles sus deseos, arrepentimientos o talentos, los que luego utiliza como punto de partida para divertidas conversaciones.

Durante la función, Avello selecciona algunos de esos papeles al azar, los lee en voz alta y, si la historia lo amerita, invita al escenario a la persona que lo escribió para que cuente más detalles. Fue así como una mujer chilena terminó compartiendo un impactante relato personal.

Mujer perdió la memoria, olvidó a su familia y su marido debió reconquistarla

Su deseo era "recuperar la memoria". En el papel, explicó que llevaba 18 años intentando hacerlo. Cuando llegó el momento de contar su historia, contó que "tuve un virus cerebral… desperté y sé que soy casada y que tengo tres hijos, pero no sé lo que es un embarazo".

La mujer añadió que incluso olvidó quién era su marido, por lo que su relación debió comenzar desde cero: "Tuve que conocerlo de nuevo”, comentó, ante lo cual Avello preguntó: "¿Y te gustó?". Con total sinceridad, ella respondió: "al principio no", desatando las risas del público.

Tal como en la película "Como si fuera la primera vez", protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, su esposo tuvo que volver a conquistarla. "Él me enamoró, me reconquistó, tenía que estar haciéndolo seguido porque mi memoria quedó a corto plazo, al otro día me volvía a olvidar", destacó.

Al notar las similitudes con el film, Avello no pudo evitar bromear. "Ya, pero eso es una película", lanzó, poniendo en duda la veracidad del testimonio. Sin embargo, la mujer insistió en que su historia era real: "Hice varios tratamientos, pero no recuperé la memoria, tengo una memoria, pero es a corto plazo, que si yo veo a alguien y lo dejo de ver, no lo voy a recordar".

Tras una serie de intervenciones cargadas de humor, el comediante cerró el momento con una reflexión y un consejo: "De alguna manera te estás reseteando cada cierto tiempo, curioso, curiosísimo, lo había visto en películas, nunca en la vida real, y de alguna manera estás viviendo el aquí y el ahora (…) El pasado no importa porque no te acuerdas y el futuro tampoco existe todavía, entonces a disfrutar el presente".

Fiel a su estilo, Avello remató con una broma que desató las carcajadas del público: le pidió "un piquito" a la mujer, argumentando entre risas: "Si total no nos vamos a acordar".

