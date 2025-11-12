JC Rodríguez se somete a intervención estética a sus 56 años: ¿En qué consiste el procedimiento?

12 nov. 2025 - 19:49 hrs.

Julio César Rodríguez llamó la atención en redes sociales por una intervención estética a la que se sometió. El animador de 56 años no entró a pabellón ni tampoco ocupó un filtro para verse mejor, sino que más bien optó por algo simple para rejuvenecer su aspecto, considerando que está gran parte del día frente a las cámaras.

¿En qué consiste el procedimiento de JC Rodríguez?

Fue la doctora Vivianne Echagüe quien se encargó de dar a conocer la intervención a la que se sometió JC, mostrando el antes y el después en su cuenta de Instagram.

La especialista detalló que el comunicador fue objeto de un tratamiento de armonización facial con el fin de mantener la naturalidad del rostro.

"Pasados los 30 años, la piel comienza a adelgazar"

Echagüe explicó que Rodríguez "me confió su rostro para una verdadera armonización facial, reposicionando el tercio medio, suavizando notablemente las líneas de expresión y definiendo el borde mandibular".

El proceso generó "un resultado muy sutil, dándole frescura a su rostro y un aspecto muy masculino, solo realizando tratamientos inyectables, ambulatorios, poco invasivos y con resultados relativamente rápidos".

"Junto a mi equipo, me siento muy orgullosa de demostrar que un tratamiento bien realizado genera resultados naturales: porque la estética no es cambiar quién eres, sino resaltar tu mejor versión. Mejorando tu ánimo y amor propio", agregó la especialista.

