Camila Nash revela en El Internado la verdadera razón de su ruptura amorosa con Julio Cesar Rodríguez

11 nov. 2025 - 19:29 hrs.

Uno de los romances más mediáticos en la vida de Camila Nash fue el que mantuvo con el animador Julio César Rodríguez, relación que se hizo pública en 2018 y generó gran revuelo debido a la diferencia de edad entre ambos, de 19 años.

En el capítulo de este martes de "El Internado", la chica reality recordará aquella etapa junto al conductor de televisión y se referirá, por primera vez, a las verdaderas razones que llevaron a la ruptura, las cuales hasta ahora eran desconocidas.

Camila Nash revela la verdadera razón de su ruptura amorosa con Julio Cesar Rodríguez

Durante mucho tiempo circularon rumores sobre este vínculo, entre ellos, que Julio César le habría hecho costosos regalos a Camila, incluyendo un auto y la ayuda para abrir un salón de uñas. Respecto al vehículo, la propia Nash reconoció tiempo atrás que fue cierto.

Sin embargo, la influencer aprovechará el espacio para desmentir el "cuento chino" del salón de uñas y, además, sincerarse sobre cómo comenzó su historia con el comunicador. "Para el Festival de Chanco comenzamos a conversar, el coqueteo y sí, pasaron cosas", partió contando.

Camila Nash en "El Internado"

"Llegó un momento en donde le dije que pusiéramos un límite, si no resulta, chao, porque yo no estoy para perder el tiempo, porque yo quiero formar una familia", aclaró, dejando en claro que buscaba algo más estable y que ese fue uno de los motivos del quiebre.

Camila aclaró que nunca le pidió directamente tener un hijo, aunque reconoció que entre sus planes sí estaba la idea de convertirse en madre. De todas formas, aseguró que no guarda ningún resentimiento hacia su expareja: "No tengo absolutamente nada malo que decir de él".

El momento completo lo podrás ver esta noche a las 22:00 horas después de "Reunión de Superados" por las pantallas de Mega, MegaGo y mega.cl.

Todo sobre El Internado