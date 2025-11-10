¿Indirecta de Fran Virgilio a Karol Lucero?: "Estuve ahí para ti, en tus tiempos más oscuros"

10 nov. 2025 - 15:03 hrs.

Un tormentoso quiebre fue el que tuvo Fran Virgilio con Karol Lucero, una vez que se conociera la infidelidad del animador con Isi Glock, quien ahora es influencer. A partir de allí, el locutor radial fue entrevistado en "Only Fama" y más tarde dejó el país para reflexionar sobre su vida.

Si bien ninguno de los dos se ha referido más al tema directamente, ahora Virgilio hizo noticia por publicar un video en TikTok, en el cual le habría dedicado una indirecta a su ex, la que no pasó desapercibida.

La supuesta indirecta de Fran Virgilio a Karol Lucero

Fue a través del registro que la influencer se mostró frente a una cámara, vestida de negro, y entonó una parte de una canción de Maroon 5: "Estuve ahí para ti en tus tiempos más oscuros", señaló.

"Estuve ahí para ti en tu noche más oscura. Pero me pregunto, ¿dónde estuviste tú cuando yo estaba en mi peor momento? De rodillas... y dijiste que me respaldarías", sostuvo.

La publicación se llenó rápido de "Me Gusta" y cientos de comentarios de usuarios que valoraron el mensaje de "amor propio" que envió.

Los cibernautas calificaron a Virgilio como "admirable e inteligente", mientras que otros mencionaron que la están apoyando en este difícil momento.

