"Quiero aclarar lo que pasó": Standly rompe el silencio tras ser detenido por conducir bajo influencia de marihuana

06 nov. 2025 - 01:54 hrs.

El cantante urbano Standly rompió el silencio este jueves, luego de haber sido detenido en su ciudad natal, San Felipe, comuna de la región de Valparaíso, el miércoles.

Desde Carabineros confirmaron a Meganoticias que el artista, cuyo nombre es Camilo Paredes, fue arrestado por conducir bajo la influencia de las drogas, específicamente marihuana. Además, detallaron que portaba dos bolsas con dicha sustancia.

Durante la madrugada de este jueves, Standly se refirió al episodio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video adelantando que hablaría sobre lo ocurrido. "Los weones andan puro inventando weas y en verdad no es así", señaló.

¿Qué dijo Standly tras ser detenido en San Felipe?

Acto seguido, compartió un comunicado en el que expresó "mi gente, quiero aclarar lo que pasó ayer porque se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo".

"Sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver", agregó.

El cantante urbano aseguró que "la situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto".

"Agradezco de corazón a toda mi gente por los mensajes y el apoyo. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene", cerró en su mensaje.