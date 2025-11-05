Macarena Maira revela cuál fue el rol de su hermana Fran Maira en su debut en Miss Mundo Chile

05 nov. 2025 - 20:21 hrs.

Fran Maira ya no es la única de su familia que demuestra sus dotes en televisión, ya que ahora lo hace también su hermana, Macarena Maira, quien deslumbró hace unos días en el Miss Mundo Chile 2025.

La joven de 22 años logró simpatizar con el público y obtuvo una buena sensación por parte del jurado, lo que la llevó a la parte final del certamen de belleza, que se realizará el próximo 9 de noviembre.

El rol de Fran Maira en la decisión de Macarena Maira

La modelo conversó con FMDos y reveló cuál fue el rol de su hermana para que se decidiera por participar en el concurso, considerando que al comienzo no estaba tan segura de inscribirse.

"Mi hermana fue quien me inspiró a participar. Al principio no estaba muy segura, porque sentía que este mundo era algo lejano a mi vida cotidiana y que no encajaba con el perfil o el estereotipo que muchas veces se asocia a estos certámenes", sostuvo.

Pese a la incertidumbre que sintió por un instante, luego "logré dejar esas inseguridades de lado y me propuse vivirlo como un desafío personal".

Macarena Maira / Instagram

"Hoy puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado: me ha hecho muy feliz, he aprendido muchísimo y estoy profundamente agradecida de haberme atrevido y de haberle hecho caso a la gente que me motivó para concursar", añadió.

