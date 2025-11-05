Alejandra Fosalba dedicó tierno saludo de cumpleaños a su hija Anya: Fans destacaron el enorme parecido entre ambas

05 nov. 2025 - 17:44 hrs.

Con mucha emoción, la actriz chilena Alejandra Fosalba envió un cariñoso mensaje a su hija Anya Jaederlund por su cumpleaños número 21, en el que adjuntó varias fotos de momentos que han compartido juntas durante los últimos años.

La joven es la segunda hija de la actriz con el arquitecto Lars Jaederlund y guarda un gran parecido con su madre, algo que los usuarios resaltaron en las imágenes que publicó.

El saludo de Alejandra para Anya

En Instagram, la artista compartió una serie de fotos para felicitar a Anya en su día especial y las acompañó de un tierno mensaje. “Felices 21 años a mi belleza chica que amo con todo el corazón”, escribió en el post.

Sin embargo, lo más destacado fue la sección de comentarios, donde varias personas aseguraron que la joven es casi idéntica a Fosalba.

Anya y Alejandra Fosalba

“Iguales”; “Muchas felicidades para tu hija, se parece mucho a ti”; “Parecen hermanas”: “Ella es tu gemela”; “Se pasaron, dos gotas de agua”; “Idénticas”; “Tu hija es igual de hermosa que tú”; expresaron algunos fanáticos.

Cabe recordar que Alejandra Fosalba también es madre de Fiona Jaederlund, joven que combina su vida como influencer y también de estudiante de medicina.

