Fran Virgilio publica misteriosa reflexión tras regreso de Karol Lucero a Chile: "Estoy haciendo corto circuito"
Una misteriosa reflexión compartió Fran Virgilio, esposa de Karol Lucero, quien en agosto vivió uno de los meses más mediáticos de su vida, luego de que el locutor radial le fuera infiel con una DJ llamada Ilaisa Henríquez.
Tras conocerse algunos detalles de dicha traición —que incluso fue reconocida por Lucero, quien dio una sincera entrevista a Only Fama—, Virgilio tomó una poderosa decisión: irse del país.Ir a la siguiente nota
Concretamente, Fran hizo sus maletas y se fue a vivir por algunos meses a Estados Unidos, país en el que residen algunos de sus familiares.
¿Qué dijo Fran Virgilio en sus redes sociales?
En su cuenta de Instagram, la influencer de 33 años publicó una imagen con una curiosa leyenda durante las últimas horas.
"Este año van como 20 veces que me apago y vuelvo a brillar. Para mí que estoy haciendo corto circuito", se lee en el texto.
El mensaje fue interpretado por algunos usuarios como una posible alusión a su sacudido corazón, a propósito de la infidelidad de Karol. De hecho, el comunicador regresó recientemente a Chile, tras realizar un retiro espiritual en Costa Rica.
Leer más de
Notas relacionadas
- Fran Virgilio sube potente reflexión a dos meses de conocerse infidelidad de Karol Lucero
- "No me decepciones o tendré que regresar con mi ex": Fran Virgilio responde a rumores de cita con Karol Lucero
- "Me importa un...": La reacción de la suegra de Karol Lucero tras conocerse mensajes contra Mane Swett