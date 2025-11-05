Alcalde de Ñuñoa propone homenaje a Héctor Tito Noguera: Esta sería la calle que cambiaría de nombre

05 nov. 2025 - 19:12 hrs.

El alcalde Sebastián Sichel presentó ante el Concejo Municipal de Ñuñoa una propuesta para cambiar el nombre de una calle de la comuna por el de Héctor Noguera, en honor al destacado actor nacional. Esta iniciativa busca reconocer la trayectoria y el legado que dejó el artista en el teatro chileno y en dicha zona de Santiago.

La propuesta responde al deseo de homenajear el invaluable aporte de Héctor Noguera al teatro nacional y su papel fundamental en la consolidación del Teatro UC. Desde ese escenario, el actor impulsó la formación de nuevas generaciones de intérpretes y contribuyó a posicionar a Ñuñoa como referente cultural.

Alcalde conversó con la familia

Sebastián Sichel conversó previamente esta iniciativa con la familia del actor, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del COSOC, quienes expresaron su acuerdo. El alcalde señaló que en la comuna sobran nombres de calles dedicadas a militares y faltan aquellas que honren a artistas.

El edil que este cambio, sujeto a la votación del Concejo Municipal, representa el mayor reconocimiento posible para alguien que aportó tanto como Noguera.

El cortejo fúnebre del actor pasó frente al Teatro UC, donde cientos de personas se congregaron para despedirlo con flores, aplausos y profunda emoción. Este gesto espontáneo reflejó el cariño transversal que despertaba un artista que trascendió generaciones.

¿Cuál es la calle que cambiaría de nombre?

El cambio sería en la calle Jorge Washington, que se encuentra en el sector de Plaza Ñuñoa, una zona reconocida por su actividad cultural y comercial. El cambio abarcaría el tramo que se extiende entre las calles Balbina Vera e Irarrázaval.

Este segmento conecta directamente con el Teatro UC, espacio emblemático donde Héctor Noguera ejerció como director durante años. La ubicación cobra especial relevancia al estar en el corazón de uno de los principales centros culturales de Santiago, donde el actor desarrolló gran parte de su labor artística y formativa.

