Cata Vallejos responde sin tapujos a seguidora que la criticó por un rasgo físico: "¿Y de tu obsesión...?"

03 nov. 2025 - 19:32 hrs.

Cata Vallejos utilizó sus redes sociales recientemente para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Fue tras dicha instancia que decidió compartir un ácido comentario que recibió de parte de una seguidora, que por lo demás no era la primera vez que le hablaba.

La influencer chilena abrió una casilla que decía "hablemos", a lo que la cibernauta respondió "de tu frente gigante", un mensaje que no dejó pasar, puesto que no eran anónimos.

La tajante respuesta de Cata Vallejos

Al publicar la respuesta de la usuaria, Vallejos aprovechó de compartir un chat privado en el que la persona en cuestión le había comentado en varias oportunidades sobre su frente.

"Mansa frente", "te llega hasta acá la frente" y "tienes más frente que oso de peluche", fueron los comentarios que recibió.

En su respuesta, Cata Vallejos escribió: "Sí, ¿y de tu obsesión con mi frente?... yo la amo en todo caso, no tengo ningún trauma".

Cata Vallejos / Instagram

La dinámica de preguntas y respuestas es común en Instagram, aunque esta puede hacerse de manera pública o anónima, dependiendo de cada usuario.

El registro de la respuesta

Todo sobre Famosos chilenos