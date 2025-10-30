Fue una de las parejas más mediáticas de Nicolás Massú: Así luce la modelo brasileña Dayane Mello

30 oct. 2025 - 08:10 hrs.

Una de las parejas más recordadas en la vida del histórico extenista nacional, Nicolás Massú, es la brasileña Dayane Mello, quien estuvo con el viñamarino durante cuatro años.

La pareja comenzó su romance en 2008 e incluso en algún momento se pensó en la posibilidad de un matrimonio. Sin embargo, todo se terminó en 2012 en medio de rumores de una infidelidad por parte de la brasileña.

Pese a ello, la modelo ha dicho en varias ocasiones que mantiene contacto con el capitán de Copa Davis. "Si la gente quiere pensar que me fui de su vida, eso no es así, él me quiere mucho. De hecho, el único exnovio con el que hablo es con él, solo con él. Es una historia que no se ha terminado", dijo en el canal de YouTube "Al Otro Lado".

Antes de conocer a Nico Massú, ya había comenzado su carrera como modelo a los 16 años, aunque en Chile logró dar el salto y convertirse en una de las más reconocidas del continente. Incluso trabajó con importantes marcas.

Tras terminar su relación con el "Vampiro", Dayane desarrolló una carrera en televisión a partir de 2014, cuando debutó en el programa de baile italiano "Ballando con le stelle". Tras ello, en el mismo país europeo participó de varios realities como "Monte Bianco - Sfida verticale" y "Grande Fratello VIP (Gran Hermano)", programa en el que reveló que tuvo un amorío con el futbolista Mario Balotelli.

Denuncia de violación

En 2021, durante su participación en el programa brasileño A Fazenda, se difundieron imágenes que sugerían un presunto abuso sexual por parte de su compañero de encierro, Nego do Borel, tras una fiesta. Esto derivó en la apertura de una investigación policial por "violación de persona vulnerable", ya que la modelo se encontraba en estado de ebriedad.

El episodio fue presenciado en vivo por la audiencia, que se manifestó en redes sociales en contra de la conducta de Nego. En la cuenta de Instagram de Dayane, su equipo aclaró que la joven "estaba completamente inconsciente y sin ninguna facultad de sus acciones, expuesta a una situación de riesgo para su integridad física".

Sin embargo, meses después, Dayane declaró que, tras un análisis personal con ayuda de una psicóloga, había llegado a la conclusión de que no había sido violentada.

Su presente

En la actualidad está enfocada casi al 100% en su carrera como modelo que nunca dejó. Paralelo a ello, desde 2021 tiene una tienda online de productos de belleza llamada "DAY – Dayane And You", la que llega a casi todo el mundo, incluido Chile.

También, en 2023, publicó el libro "La bambina che dormiva sempre con la luce accesa (La niña que siempre dormía con la luz encendida)". Una historia autobiográfica que cuenta su vida desde sus inicios en el modelaje y que puedes encontrar en Amazon.

Tras terminar con Nico Massú, Dayane Mello rehizo su vida y tuvo una relación entre 2013 a 2017 con el modelo italiano Stefano Sala. Fruto de ese romance, la expareja tuvo una hija llamada Sofía en 2014, por lo que ya está próxima a cumplir 10 años.

En la actualidad Mello, de 36 años, estaría soltera y dedicada únicamente a su carrera como modelo y a disfrutar la vida junto a su pequeña, con la que comparte fotografías constantemente en Instagram.

