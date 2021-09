Expareja de Nicolás Massú: Investigan denuncia de violación a Dayane Mello en reality brasileño

La modelo brasileña Dayane Mello, quien se hizo conocida en Chile como la expareja del tenista Nicolás Massú, denunció haber sido violada en un reality.

Todo se dio el pasado viernes 24 de septiembre en el espacio llamado "A Fazenda", donde Mello se encuentra participando. En el programa llevaron a todos los concursantes a una fiesta, en donde Dayane terminó ebria, por lo que sus compañeros le ayudaron a acostarse.

La pareja de la brasileña, Nego Do Borel, quien también está en el reality, insistió en acostarse con la modelo, pese a que los presentes le insistían en que no correspondía debido a que se encontraba inconsciente.

El momento fue visto en vivo por la audiencia, quien en redes sociales se manifestó en contra de la actitud de Nego. De hecho, en la cuenta de Instagram de Dayane por su equipo, quienes escribieron que Mello, "estaba completamente inconsciente y sin ninguna facultad de sus acciones. Se vio expuesta a una situación de riesgo para su integridad física".

Investigan violación

La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo inició una investigación por la sospecha de violación contra una persona que se encontraba en estado vulnerable, mientras que el canal decidió expulsar al concursante.

Aludieron que Dayane se encuentra recibiendo "atención psicológica" y se encuentran "completando los elementos esenciales para una toma de decisiones justa".

La conductora del reality se cuadró con Dayane, y fue enfática en decir que "cuando una mujer dice que no ¡es que no! Cuando una mujer borracha dice que sí, también es no".

La familia y el equipo de Melo, pese a la defensa de la conductora del show, escribieron que la producción se escondió de ella "las varias veces que Dayane dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante".

"Se le negó el derecho, como víctima, a hablar con las autoridades y los abogados sobre lo sucedido, amenazando con la expulsión, en contra de todos los protocolos y cláusulas contractuales", cerraron.

Dayane Mello, tras la eliminación de su expareja, optó por seguir encerrada en el reality que es la versión brasileña de La Granja VIP.

