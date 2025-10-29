El homenaje de Perla Ilich a Héctor Noguera tras su muerte: "El Rey Melquíades de los gitanos en Romané"

29 oct. 2025 - 13:11 hrs.

Perla Ilich utilizó el martes recién pasado su cuenta de Instagram para sumarse a los mensajes de despedida de Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años.

La exfigura telesiva publicó una fotografía del destacado actor nacional y la acompañó de emotivas palabras, incluso, haciendo alusión a uno de los históricos personajes que le tocó interpretar.

El emotivo mensaje de Perla a Héctor Noguera

Perla nombró al Rey Melquíades, un personaje que encarnó Noguera en la recordada teleserie "Romané". Él era el patriarca gitano de la historia, para lo cual tuvo que estudiar el idioma y las costumbres de la cultura gitana.

El personaje se transformó en un ícono y fue importante para Perla y su familia, por lo cual expresó: "Mis máximas condolencias y respeto. Me uno a su dolor. Para mí, como mi familia, Héctor Noguera, para nosotros, como el Rey Melquíades de los gitanos en Romané".

La influencer destacó que Noguera fue "el que dio a conocer en primera instancia con respeto nuestra cultura y tradiciones".

"Comparto y creo que los muertos en Cristo resucitarán primero y él se ganó el cielo, dejando los mejores recuerdos en nuestra cultura gitana y chilena con toda su trayectoria", añadió.

