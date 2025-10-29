Marcianeke estaría en pareja con conocida influencer que hace contenido para adultos: ¿Quién es?

29 oct. 2025 - 10:51 hrs.

Hace tiempo que Marcianeke no hacía noticia por su vida amorosa. Eso se acabó esta semana, cuando trascendió que habría iniciado una relación con una conocida influencer.

Se trata de una joven que trabaja en la industria para adultos, contando con miles de seguidores en redes sociales. Incluso, ha protagonizado más de una polémica en el último tiempo.

¿Quién sería la nueva pareja de Marcianeke?

Según informó La Hora, la nueva pareja de Marcianeke es Valentina Valencia, conocida en el mundo de las redes sociales como Gatita VeVe.

La joven ya lleva varios años en la industria del contenido para adultos, generando buenas ganancias. Por ejemplo, ella misma comentó que gracias a la productora con la que trabaja, tiene una base mensual de 10 millones de pesos.

Gatita VeVe / Instagram

En una entrevista, señaló: "Yo lo hago así, trabajo harto, el doble o el triple tanto para mis plataformas y también para una productora, pero hay gente, actores que son tan famosos que ganan tanto por OnlyFans, que ni siquiera necesitan ir a las productoras".

Según lo que ha trascendido sobre la relación entre Marcianeke y Gatita VeVe, ambos estarían yendo "en serio", por lo que es probable que tengamos noticias en los próximos días.

