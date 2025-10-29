El emotivo discurso de Piedad Noguera en el velorio de Tito Noguera: "Era un padre cariñoso, cercano"

29 oct. 2025 - 09:18 hrs.

Este martes se llevó a cabo el velorio del destacado actor Héctor "Tito" Noguera, el cual tuvo lugar en el templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, su alma mater, misma institución en la que años más tarde fue profesor y director.

Hasta el lugar llegaron decenas de figuras del mundo de las artes escénicas, pertenecientes a distintas generaciones, que quisieron acompañar a su familia en este difícil momento. Durante la ceremonia, sus hijas, Amparo y Piedad, dedicaron sentidas palabras a su padre.

"Tengo sentimientos de tranquilidad, mucha pena por su pérdida; es nuestro padre antes que nada, muy agradecidos del cariño de la gente. Sabemos lo que dejó y lo que significa para nuestro país y no sé qué más les puedo decir", señaló Amparo, según consignó Las Últimas Noticias.

El emotivo discurso de Piedad Noguera en el velorio del actor Tito Noguera

Cuando llegó el turno de su hermana Piedad, curadora y productora teatral, entregó también un emotivo testimonio, en el que destacó el compromiso de su padre con la cultura nacional.

"Mi papá siempre pensó que la cultura, a través de la educación, las escuelas, de los museos, de los colegios, tenía que ser desde las bases, para que Chile, este país en el que vivimos, tenga la oportunidad de vivir la cultura, de tener la oportunidad de escuchar música, de leer, de ver danza, teatro", aseveró.

Héctor Noguera y su hija, Piedad

Asimismo, manifestó que "yo creo que el legado que él deja es todo esto que él logró transmitir durante tantos años. Espero que así sea que las futuras generaciones que vienen lo logren entender y de alguna manera se reconozca el trabajo que él hizo".

Su discurso también abarcó el lado más íntimo, su rol como padre. "Era un padre cariñoso, semi volado, porque era bien despistado, pero era un padre cercano, un papá, no sé. Era mi papá. Un súper papá, un lindo papá", relató con nostalgia.

Al ver la gran cantidad de personas que fueron a darle un último adiós, Piedad señaló que "esa era la idea, porque los amigos actores y amigas actrices, las conocemos en nuestro mundo, también donde nos movemos, pero la gente que ve las teleseries en su casa (…) y prende la tele y ve las teleseries y ve a mi papá, eso es lo que nos gusta".

"Eso es lo que nos une. Que él pueda llegar de alguna manera a las personas, y eso es, que lleguen las personas, y esto es lo más importante para nosotros, el estar, que la persona pueda llegar, pueda mirarlo, pueda cantar, aplaudir, hablar, eso es lo que a nosotros nos importa", sentenció.

