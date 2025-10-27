Logo Mega

Muere actriz de la serie "El Eternauta" tras fatal incendio

El fin de semana se confirmó la muerte de la actriz argentina Claudia Schijman, quien tuvo una aparición en la reciente serie "El Eternauta" de Netflix, protagonizada por Ricardo Darín.

Medios argentinos señalaron que Schijman se mantenía internada hace varios días, luego de ser víctima de un accidente doméstico a mediados de octubre que la dejó con graves lesiones. 

¿Qué se sabe sobre el accidente doméstico que sufrió Claudia Schijman?

El accidente doméstico se produjo el 15 de octubre, cuando personal de emergencias se trasladó hasta su domicilio en la zona de Palermo, en Buenos Aires.

Los rescatistas fueron alertados por la presencia de humo producto de un incendio, lo que los llevó a actuar de inmediato, sacando a la actriz de 66 años de la vivienda y trasladándola a un centro asistencial.

Los bomberos determinaron que el fuego se inició en el dormitorio de la afectada, que en ese instante no estaba en riesgo vital.

Actriz argentina Claudia Schijman

Con el paso de los días, el estado de salud de Schijman se complicó y sus seres queridos organizaron una campaña de donación de sangre, sin embargo, no logró sobrevivir.

