Fallece la influencer Emman Atienza a los 19 años: Era hija de famoso conductor de televisión

27 oct. 2025 - 10:12 hrs.

La comunidad digital que seguía a la influencer Emman Atienza está profundamente conmocionada tras confirmarse su fallecimiento. Originaria de Filipinas, la joven de 19 años murió el 22 de octubre en su domicilio en Los Ángeles, California, donde se había instalado recientemente para impulsar su carrera.

Hija del reconocido presentador filipino Kim Atienza y de la empresaria y activista en bienestar Felicia Hung Atienza, Emman había construido una sólida presencia en redes sociales, con casi un millón de seguidores en plataformas como TikTok.

Fallece la influencer Emman Atienza a los 19 años

Su familia emitió un comunicado en redes sociales donde expresaron: "Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman. Trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron".

En el mismo mensaje destacaron que Emman tenía "una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propia experiencia con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos".

Según People, el informe del forense del condado de Los Ángeles señala que la causa del fallecimiento de la creadora de contenido fue un suicidio. Emman no solo experimentó el lado positivo de las plataformas digitales, sino también el más hostil, enfrentando duras críticas en algunas de sus publicaciones.

La familia pidió respeto por su duelo y, en memoria de Emman, invitó a quienes la conocieron o siguieron su camino a conservar las cualidades que ella promovía: "compasión, valentía y un poco más de bondad en el día a día".

"No puedo creer que te hayas ido", "Trajiste tanta alegría a este mundo", "Ella estaba rogando en silencio al mundo que fuera un poco gentil con ella", "Mi corazón está más que destrozado, ella era una luz para mí", fueron algunos de los mensajes que despedida que los internautas dejaron en su última publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Felicia Hung Atienza (@feliciaatienza)

Todo sobre Redes Sociales