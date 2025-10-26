Chile en el "Mundial de la Gastronomía": Superó a EEUU con el pastel de choclo y ahora se mide con España con la torta de milhojas

26 oct. 2025 - 11:04 hrs.

Tras el éxito del "Mundial de Desayunos" de Ibai Llanos, los influencers gastronómicos argentinos Ailin Tokman y Andrés Simon no quisieron ser menos y crearon hace más de un mes el "Mundial de la Gastronomía", en el cual Chile ha tenido un papel destacado.

A diferencia del concurso del youtuber español, los cocineros argentinos preparan por sí mismos cada uno de los platos con los que compiten los 19 países del concurso, y nuestro país ya se ha hecho presente con dos preparaciones.

El pastel de choclo venció a Estados Unidos

El pasado 11 de octubre Chile compitió con Estados Unidos en el último cruce de octavos de final y el pastel de choclo nacional destrozó con un 81% de las preferencias a la hamburguesa norteamericana.

Los influencers explicaron que "elegimos este plato porque cada vez que subimos algo chileno, todo el mundo comenta que hay que probar el pastel de choclo".

Agregando que se trata de "una preparación bien completa, con el pino por abajo, pollo, aceitunas negras, huevo duro, su pastelera de choclo y, por supuesto, un poquito de azúcar por encima".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ailin Tokman - Recetas Faciles ? (@ailutokman)

La torta de milhojas busca derrotar a España

Actualmente, con una tradicional torta de milhojas o torta de hojarasca, nuestro país se está enfrentando a las torrijas de España, y las votaciones, que siguen abiertas en Instagram hasta el 31 de octubre, demuestran que Chile lleva la delantera para derrotar al país europeo.

En cuanto a nuestro postre, explican que consiste en "unos discos de hojaldre crocante con su dulce de leche, o manjar, entre capa y capa" que "después de poner muchas capas se termina con dulce de leche y una capita de hojaldre ahí todo roto que le da el toque".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ailin Tokman - Recetas Faciles ? (@ailutokman)

Todo sobre Redes Sociales