Amigos recrean icónica foto de The Rock de los 90 y se vuelven virales en TikTok

25 oct. 2025 - 21:15 hrs.

Elliot Richards y Travis Gregory, amigos desde hace una década, nunca imaginaron que una sesión de fotos inspirada en Dwayne "The Rock" Johnson los convertiría en sensación viral. Su recreación del icónico look noventero del exluchador y actor ha conquistado TikTok con más de 8 millones de visualizaciones.

La dupla decidió sumarse a la tendencia de las sesiones fotográficas retro que ha resurgido en redes sociales, donde usuarios recrean las clásicas fotos de estudio de los años 90, como las que se tomaban en JCPenney. Pero ellos querían ir más allá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dwayne Johnson (@therock)

El look que marcó una época

Mientras planeaban su sesión, Gregory tuvo claro quién sería su inspiración. "Lo primero que me vino a la mente fue The Rock", declaró el autoconfesado fanático del actor. La imagen elegida fue inconfundible: jersey de cuello alto negro de manga larga, cadena plateada al cuello, vaqueros, cinturón negro y, por supuesto, la legendaria riñonera.

"Todos conocen la foto tan perfecta, vamos a buscar el atuendo", relató Gregory sobre la emblemática imagen que el propio Johnson compartió nuevamente en 2017, reflexionando sobre sus humildes comienzos y los desafíos superados en su carrera.

Richards buscó estudios especializados en Google Maps y encontró Mona Lisa Photography en Sterling, Virginia, donde el fotógrafo Hamza Yildirim los recibió al día siguiente para una sesión de una hora.

De broma a fenómeno viral

Durante la sesión, Sheryn Reid, esposa de Gregory, capturó el detrás de cámaras y dirigió las poses. Fue ella quien editó y subió el video a TikTok el 16 de septiembre, combinando las imágenes del backstage con las fotos profesionales finales.

"Al principio no lo creí", confesó Richards sobre la explosiva respuesta del público. El video acumuló rápidamente más de 956.000 me gusta. "Fue como si se disparara... fue un poco irreal que sucediera", añadió Gregory.

La reacción del fotógrafo Yildirim al enterarse de la viralización fue igualmente emotiva: "En cuanto me llaman, se me eriza el pelo... No sé qué decir".

¿Lo habrá visto The Rock?

Hasta el momento, no se sabe si Dwayne Johnson ha visto el homenaje de sus fans. Gregory confesó que sería "dulce" si el actor llegara a descubrir su recreación en redes sociales.

Motivados por el éxito, el trío realizó una segunda sesión fotográfica con monos de colores brillantes estilo años 90, que Richards describió como "el look de la vieja escuela, como el de la mafia rusa, 'Goofy'". Este segundo video también se volvió viral, superando las 877.000 visualizaciones.

"Es divertido hacerlo y parece que a la gente le gusta", explicó Richards. "Lo hacemos, ante todo, por nosotros mismos. No teníamos intención de hacernos virales".

La nostalgia noventera continúa conquistando las redes sociales, demostrando que algunos looks son verdaderamente atemporales.