"La hija que nunca tuve": Tía Sonia aparece en video mostrando desconocido gusto por muñecas hiperrealistas

23 may. 2025 - 15:27 hrs.

La querida Sonia Fried, madre del tenista Nicolás Massú, conocida por todo Chile como "tía Sonia", apareció en un video de TikTok mostrando el enorme gusto que siente por unos populares juguetes que cada año suman más y más adeptos de todas las edades: las muñecas reborn.

Estas muñecas se caracterizan por personificar un bebé realista, a tal punto, que incluyen pestañas, pelo, uñas y detalles en la piel que emulan a una guagua de pocos meses de nacida. Su precio es exponencialmente mayor a una muñeca de juguetería, principalmente por el nivel de detalle que presentan.

Lo más visto ahora Expresidente Macri revela que Trump le aconsejó "conquistar Chile para tener dos océanos"

Tía Sonia

"La hija que nunca tuve"

Volviendo a Sonia Fried, la "tía" apareció en un video correspondiente a una cuenta de emprendedores que venden este tipo de muñecas, y le fueron a dejar tres ejemplares nuevos de niñas, que se suman a una que ya tenía en su poder.

El video parte con la tía Sonia cargando a dos muñecas, vistiendo sus impecables atuendos femeninos, señalando a continuación: "no hay edad para estas maravillas", defendiendo la adquisición de estas guaguas plásticas.

La emprendedora que le llevó las muñecas le preguntó a Fried si es que le costó "aceptar" que le gustaban las muñecas Reborn, a lo que ella confesó que nunca tuvo un reparo y tampoco sus hijos. "A mí me dejan ser como soy, no me dicen nada", sentenció.

Sonia Fried con sus muñecas

Al finalizar, realizó una presentación de las tres muñecas que se suman a su familia, compuesta por una que tenía con anterioridad. "Miren, me encuentro pero superbién acompañada. Estoy peinando la muñeca, miren aquí. Qué maravilla de guaguas (...) unas caras, todo con sus verdaderas cejas, no, precioso", indicó.

Al tomar la primera muñeca que tuvo señaló, sin aspavientos, que ella es "la hija que nunca tuve". Y es que Sonia solo tuvo hombres, Jorge, Nicolás y Stefano.

Todo sobre Famosos chilenos