Benjamín Vicuña no disimuló su incomodidad ante la creciente exposición mediática que rodea a expareja, María Eugenia "China" Suárez, una situación que habría comenzado a afectar a quienes más le importan: sus hijos en común, Magnolia y Amancio.

La actriz argentina se ha visto involucrada en varias polémicas desde que inició una relación con el futbolista Mauro Icardi. La más reciente tuvo lugar hace apenas unos días, cuando viajó a Turquía junto a sus hijos para acompañar a su pareja a un partido del Galatasaray, su equipo actual.

Benjamín Vicuña rompe el silencio sobre la exposición de sus hijos por parte de la China Suárez

En este contexto, un reportero del programa Intrusos abordó al actor y le consultó: "¿Cómo te cae todo esto que está pasando en las redes con la China, con Mauro y con tus hijos?". Ante esto, Vicuña señaló que "trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información; algunas cosas que están buenas y otras que no".

El intérprete fue más allá y reconoció frente a las cámaras que "me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas, que son domésticas... De permisos, viajes, de la vida familiar, de cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones sobre eso es rarísimo".

Benjamín Vicuña junto a la China Suárez y sus hijos/Instagram

Sin embargo, remarcó que existe una comunicación fluida con María Eugenia: "Se habla, se conversa y siempre se preserva a los chicos. Eso es lo más importante".

La conversación cambió de tono cuando el periodista le preguntó por los comentarios ofensivos que estaba recibiendo su hijo menor. Esto, en alusión a los mensajes que la China expuso públicamente, atribuidos a un abogado vinculado al entorno de Wanda Nara, quien supuestamente habría escrito que el niño "ya tiene rasgos de homosexualidad".

"Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelot... que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes. Uno ya debe tener a esta altura una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios", contestó el chileno.

Respecto a las fotos de sus hijos luciendo camisetas del Galatasaray, Benjamín fue claro: "No sé si es necesario", afirmó. Y frente a la idea de que los pequeños pudieran mudarse a Turquía para vivir con la actriz y su actual pareja, fue tajante: "No, no hay posibilidad. No hay chance".

