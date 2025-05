"Vivíamos cag... de susto": Animadora se suma a acusación contra Julia Vial por malos tratos

23 may. 2025 - 00:00 hrs.

El comunicador Branko Karlezi hizo pública a través de su cuenta de Tik Tok una anécdota acerca de sus primeros años en televisión. Mediante un video, el periodista reveló que habría vivido un incómodo episodio con una animadora del canal La Red, a quien acusó de malos tratos.

"Me tocó una vez una conductora, y yo había llegado recién al programa. En la primera reunión de pauta, me siento, estaba esperando, conociendo a todo el mundo, y de repente, al lado de mi oído, escucho: (chasquidos). Miro y me dijeron: ‘¡Hey, ese es mi asiento, sal de ahí!'", relató Karlezi.

Lo más visto ahora A 12 años de retirarse de la televisión: Así luce hoy la periodista y expresentadora de noticias Macarena Puigrredón

Julia Vial responde

Tras la viralización del video, la mayoría de los cibernautas no tardaron en apuntar a Julia Vial como la animadora a la que hace referencia Branko en su video. Acusaciones que llegaron a la comunicadora, quien respondió a través del programa "Sígueme" de TV+.

"Llamé a todos los que formaban parte del equipo en ese entonces. Nadie recuerda algo así. Sí, soy intensa, pero jamás actuaría de forma déspota. Soy pasiva, no agresiva", afirmó el exrostro de La Red.

En el mismo espacio, Vial agregó: "Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con ninguna intención. Tiene que haber sido una talla… Es más, Eduardo me decía que nunca he actuado así en la vida. Es extraño, porque no es mi forma de ser. Yo no soy así, no soy déspota, y lo que menos tengo es de diva".

Sin embargo, pese a la negativa de la acusada, un nuevo personaje se sumó a la polémica y optó por confirmar que la mala experiencia de Branko fue con Julia Vial. "Todos vivíamos cagados de susto jajajaja ¡Qué horror! Menos mal estabas ahí amigo, pa' reírnos", comentó Camila Stuardo en el video de Branko.

Todo sobre Famosos chilenos