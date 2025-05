"Tú te crees muy fogoso": Isabel Allende pone en aprietos a conductor de televisión española y a su novia

22 may. 2025 - 20:19 hrs.

La escritora nacional Isabel Allende fue invitada al programa de conversación español "La Revuelta", conducido por David Broncano, instancia en la que generó divertidas situaciones. La chilena de 82 años cautivó al público con su carisma y su inteligente sentido del humor, dejando a su paso cómicos momentos.

Isabel Allende pone en aprietos a David Broncano

Durante un segmento del espacio televisivo, David Broncano le preguntó a la escritora si es que tenía algún regalo para él, lo que generó un divertido momento en el cual estuvo involucrada la novia de Broncano, la actriz española Silvia Alonso.

"Hablé con Silvia (Alonso), tu novia, y después de conversar con ella pensé que lo que necesitas son afrodisíacos", señaló la chilena con picardía, sorprendiendo al animador.

"¡Qué dices, hombre! Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso", contestó Broncano, en un tono amistoso, pero descolocado.

"Chequéalo con ella. Igual tú te crees muy fogoso...", cuestionó Allende.

"No, no me creo. Además, tengo un espejo grande en la habitación y me veo y digo '¡qué vigor!'", continuó defendiéndose Broncano, ante la negativa de la escritora.

De esta forma, Isabel Allende hizo esta curiosa introducción a su regalo, un libro de su autoría: "Te traje un libro que escribí hace mucho tiempo sobre afrodisíacos 'Afrodita: Cuentos, recetas y otros afrodisíacos'".

Curiosamente, pese a que Broncano afirmó que su novia no solía asistir al programa, en esa edición sí estaba presente, por lo que la miró y le preguntó "¿Qué vas diciendo por ahí?".

"A ver, Isabel, ¡Eran cosas entre nosotras! Estábamos contándonos la vida, no esperaba que lo fueras a decir aquí delante de todo el mundo", se excusó Silvia Alonso.

"Ni siquiera le has contado que hoy en vez de siesta...", continuó Broncano, buscando la complicidad de su novia.

"Si lo tienes que contar es que sucede rara vez", remató Isabel, concluyendo así el divertido momento.

