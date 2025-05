22 may. 2025 - 13:17 hrs.

En marzo, Pangal Andrade y Melina Noto confirmaron que están esperando a su primer hijo. Sin embargo, el anuncio se vio empañado por una fuerte polémica, luego de que Raquel Argandoña fuera duramente criticada por revelar la noticia antes de que la pareja lo hiciera público.

Poco después, la animadora se defendió en "Only Fama", argumentando que su exyerno "nunca me dijo que era un secreto, ni que era sorpresa". De todas formas, el hecho molestó profundamente a Melina, quien lamentó que "una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones".

La tajante decisión que tomó Pangal Andrade contra Raquel Argandoña tras filtrar su paternidad

A meses de la controversia, la pareja habló con el programa "Hay Que Decirlo!", sobre la nueva etapa que están por vivir. En este contexto, el deportista extremo contó la tajante medida que tomó en contra de la madre de Kel Calderón.

Pangal señaló que optó por bloquear a Raquel de las redes sociales. "No teníamos relación antes; le tenía mucho respeto y fue buena onda conmigo lo que duré con la Kel. Fue muy buena suegra en ese tiempo, pero ahora nada. La bloqueé, a mí no me gusta entrar en conflictos", afirmó.

Melina, por su parte, declaró que prefiere no referirse al tema, "porque me parece que no vale ni mi tiempo ni mi energía. Lo importante es que mi bebé está sano". Además, destacó que "lo dijo una persona que yo no conozco; entonces, no puedo juzgarlo".

La influencer argentina reconoció que la situación la golpeó emocionalmente: "Por supuesto, sí (le afectó), porque es un momento muy especial, y es alguien que es ajena completamente a tu vida, como te digo, es una persona con la que yo nunca compartí ni un saludo".

