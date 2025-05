"Cree que tenemos una relación": Influencer denuncia "obsesión" por parte del actor que interpretó a Brunito en Los 80

21 may. 2025 - 20:15 hrs.

A través de su canal de difusión de Instagram, la influencer Bea Bravo denunció que está viviendo una compleja situación que involucra a Pablo Freire, actor que encarnó a "Brunito" en la recordada serie "Los 80", quien se encuentra "obsesionado" con ella y cree que están en una relación.

Ambos se conocieron mientras estudiaban Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valpaíso, pero el comportamiento "obsesivo" comenzó a hacerse notar en redes sociales después de que Bea Bravo anunciara su compromiso con su novio, Fernando.

"De verdad estuve evitando hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto porque lo he pasado como el p... con esta situación, pero hoy lo subieron como 'chisme' a TikTok y bueno, qué paja las narrativas falsas", comenzó escribiendo Bea.

"Varias de ustedes ya me lo habían preguntado por interno y les había contado. No me pareció correcto publicarlo porque si bien es algo que me afecta a mí, se trata de una crisis de salud mental heavy de otra persona más que de mí misma", sostuvo.

"Hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando es un simple 'jueguito' al que colectivamente todos (incluyendo su familia y amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él", relató.

"Ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones a que nosotros tenemos algún tipo de relación de carácter romántica y sexual, cosa que no podría ser más alejada de la realidad, porque nunca fuimos ni realmente amigos, solo muy buena onda en los pasillos de la U", aseveró.

En este sentido, la influencer sinceró que se ha sentido incómoda, ya que "él tiene una cantidad de seguidores considerables y ya ha salido de la mera esfera universitaria, donde la mayoría de mis compañeros están al tanto de la situación".

Finalmente, la abogada se refirió a que sintió que necesitaba referirse al tema, ya que podrían armarse narrativas de una infidelidad de su parte a su prometido, Fernando, si es que las personas no conocían el contexto real de la situación.

"Es solo por ese punto que me siento con el 'derecho a hablar', pero no me corresponde compartir detalles más allá de su estado de salud mental. Así que de todo corazón les pediría no tratarlo como un 'cahuín', ni irse en mala en contra de él. Es una situación que están intentando manejar profesionales médicos y su familia", cerró.

La influencer desclasificó diversas capturas de pantalla que dan cuenta de la situación, las cuales se encuentran en su canal de difusión de Instagram.

