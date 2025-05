"Si ella está fuerte y quiere seguir, sigue": Hija de Teresita Reyes sobre el complejo estado de salud de su madre

21 may. 2025 - 15:15 hrs.

El estado de salud de la actriz Teresita Reyes sigue siendo complicado, según informó su familia. Actualmente, se encuentra internada, ya que su cuerpo no reaccionó bien a las quimioterapias a las que ha tenido que someterse por un cáncer mandibular y uno estomacal.

Tras una actualización de su estado de salud por parte de su familia, su hija Teresita Giacaman conversó a fondo con LUN sobre las dificultades que atraviesa su madre actualmente.

"Ha sido una montaña rusa todo lo que le ha pasado a mi mamá en tan poco tiempo. En un mes y medio ha pasado de lo que nosotros pensábamos que era estar saludable a una cantidad de complicaciones y esas cosas que uno dice, 'es muy poco probable que le pase esto', le han pasado todas", se sinceró.

Sin embargo, la hija de la actriz también reveló que su madre se la ha ingeniado para mantener su buen humor, pese a que "estos momentos son súper duros, porque ella hizo una falla renal completa, lo que significa que el riñón no está funcionando nada. Y si no funciona, no hay mucho más que hacer".

"Ella decidió dializarse por tres días, solo eso, a ver si le damos un empujón a ese riñón para que empiece a funcionar. Y si funciona, solo debe recuperar el 20 por ciento de su función para que podamos seguir adelante con la quimio y con todo", agregó.

Ante este escenario, Giacaman reveló que hay un 70 por ciento de probabilidades de que la diálisis funcione: "Si no llega a funcionar sería súper desafortunado (...) es complicado todo, por lo mismo llamamos a la cadena de oración, sea de la religión que sea. A mi mamá obviamente le va a hacer muy bien y está todo Chile deseándole que se mejore, declarándole su amor".

Además, señaló que la quimioterapia ha logrado deshinchar la parte de su mandíbula. "Si ella está fuerte y quiere seguir, sigue. Si ella dice que no quiere seguir, nosotros la apoyamos, pero su oncóloga insiste en que aún estamos en etapa curativa".

"Si el riñón no se le activa, se acabó la cosa. Se acabó el plan. Ahí está, echando la talla. A veces se enoja, otras se siente más débil, pero es como si tuviera una fuerza interior donde ella decide que seguimos, pero si decide no seguir, se le tendrá que hacer caso", agregó.

Finalmente, Giacaman reveló que le ha dicho a su madre que "'no quiero que en el momento que tú te vayas, sea ahora o más adelante, no logres darte cuenta de todo lo excepcional que eres, del legado que has dejado, como has tocado a tantas personas con mucho cariño'. Ella me quedaba mirando. Ella sabe que la quieren, pero no se la termina de creer".

