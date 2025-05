Daniel Fuenzalida se lanza contra quienes lo molestan porque subió de peso: "Tengan cuidado a quién se lo dicen"

20 may. 2025 - 18:09 hrs.

Daniel "Huevo" Fuenzalida realizó un sincero video en su cuenta de Instagram, en el que lamenta profundamente las burlas que ha recibido a través de redes sociales, producto de una subida de peso la cual él atribuye al uso de un medicamento para desinflamar la garganta.

"Como ustedes saben, el último mes y medio he tenido algunos problemas de voz. Eso básicamente tiene que ver con una gripe muy fuerte que me dio, yo creo que una influenza que no se alcanzó a captar", indicó en el video que posteó en su cuenta de Instagram.

El locutor radial dejó en claro que ha estado visitando diferentes especialistas en salud. Uno de ellos le dio un tratamiento con corticoides de tipo inyectable y en cápsulas, el cual al mismo tiempo que desinflama su garganta, tiene como efecto secundario el alza de peso de quien lo consume.

"Producto de todo este mes igual, que estaba más desordenado con las comidas, he subido como 4 o 5 kilos, creo yo, porque me pesé la última vez y había subido 5", reconoció Daniel, quien nunca pensó que por lo anterior sería víctima de burlas y crueles comentarios.

"Estoy realmente impactado, de verdad, con las personas que se me han acercado y me han comentado 'oye, hue..., te ves muy gordo', 'oye, hue..., subiste de peso', 'oye, hue..., así no vas a poder estar en la televisión'", reconoció que ha oído, tanto de personas cercanas como de internautas.

Tras esto, se lanzó contra sus críticos avisándoles que, "esos 4 kilos los puedo bajar, está bien. Y si no quiero, no los bajo". Pero más allá de su situación personal, el locutor radial quiso llevar este fenómeno a un nivel macro.

"Yo decía '¿esa misma hue... le pasa a la gente, a los niños, a los jóvenes?', esos mismos comentarios de todos ustedes opinando, 'que estás más gordo, estás más flaco, ya ni te ves de lo flaco', o 'mira la guata, mira que estás cachetudo'. ¿De verdad que estamos en esa? A mí no me había pasado esa hue... Se los quería transmitir para que tengan cuidado a quién se lo dicen, porque si se lo dicen a una persona que no tenga seguridad en sí, que tenga la autoestima baja, lo hacen mierda", finalizó.

