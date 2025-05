Milton Millas habló del fin de su amistad con Pedro Carcuro tras largas décadas: "Me dolió mucho lo que hizo"

20 may. 2025 - 14:42 hrs.

El periodista Milton Millas reveló que existe un quiebre total entre él y el comentarista Pedro Carcuro, con quien compartió por años tras el micrófono en algunos programas de actualidad deportiva, sobre todo, de los asuntos relacionados al fútbol, disciplina que les apasiona a ambos.

De acuerdo a lo que dijo Millas en un programa de Vía X, al ser consultado por Carcuro de inmediato su tono de voz cambió y reaccionó molesto al emplazamiento, indicando de forma seria: "no se mantiene la amistad, se quebró en un minuto. No voy a hablar más del tema".

Milton Millas

La distancia entre Milton y Pedro

La conductora, pese a la negativa de Millas le consultó al periodista si es que lamentaba dicha pérdida de amistad, algo que muchos consideran igual o más doloroso que lo que se siente al terminar una relación de pareja.

Al respecto, Millas, de forma tajante, expresó sin vacilaciones que "no. Y tengo razones personales". Tras insistirle si es que le gustaría un "acercamiento", el periodista reiteró en su negativa, sin dar mayores detalles de lo que pasó entre ambos.

Pedro Carcuro

"Lo intenté y no fui capaz. Me dolió mucho lo que hizo, dejémoslo hasta ahí. Es un tema largo, no me gustaría herirlo tampoco. A mí me gusta que me perdonen, por lo tanto me gusta perdonar cuando es posible y es sincero el perdón", concluyó.

¿Qué pasó entre Milton y Pedro?

Pese a que Milton no quiso hablar de lo que pasó entre ambos, el medio La Cuarta en 2017 dio a conocer cómo la amistad de décadas entre ambos llegó a su fin.

Todo ocurrió, de acuerdo al citado medio, en Radio Agricultura. Millas presentó un nuevo proyecto y desde la gerencia le informaron que para continuar, debían "sacar" a algunos periodistas. Por ende, no hubo acuerdo y el periodista terminó saliendo.

En paralelo, Pedro Carcuro se ofreció para ser director de deportes a la gerencia de Agricultura. "De cierta forma a la radio no le preocupaba tanto si se iba Milton, porque estaban asegurados con Carcuro", señalaron desde la emisora en este entonces.

