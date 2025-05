"Arenita" Rodríguez arremete contra Karen Bejarano y lanza fuerte acusación en su contra: "Traicionó mi confianza"

20 may. 2025 - 12:24 hrs.

En los últimos días, la cantante Karen Bejarano se ha visto envuelta en una serie de polémicas que la tienen en el ojo del huracán, algunas de las cuales incluso han derivado en acciones legales. A todo esto se suma una nueva y fuerte acusación.

Este martes, Natalia "Arenita" Rodríguez, quien fuera colega de Karen en el programa juvenil "Yingo", arremetió en su contra, luego de que una persona le consultara directamente por la situación mediática que atraviesa la intérprete de "Dime".

"Arenita" Rodríguez arremete contra Karen Bejarano y lanza fuerte acusación en su contra

"¿Qué opinas de lo que pasa con Karen Paola? La están desenmascarando, es déspota", le escribió un usuario, en el marco de una dinámica de preguntas y respuestas que inició la influencer. En este contexto, Natalia manifestó que no guarda los mejores recuerdos de la artista.

"Aquí hay otra que me cae mal. Mira, yo con ella en verdad éramos amigas en un comienzo del programa, yo le contaba todas las cosas que me pasaban y los problemas que tenía en mi relación", contestó, aludiendo a su tormentoso romance con Karol Dance.

Natalia Rodríguez/Karen Bejarano

Acto seguido, la exfigura televisiva acusó a Karen de usar esa información en su contra: "Ella lo que hacía después de que terminábamos de hablar, subía a la oficina y les contaba todo a los productores, y después hacían el programa en base a eso".

"Entonces, siento que traicionó mi confianza y por eso que me cae mal, no confío en ella y eso, no le compro nada", sentenció en el video.

Cabe destacar que, mientras "Arenita" formaba parte del elenco del programa, Karen se desempeñaba como jurado en las competencias que debían enfrentar los participantes.

