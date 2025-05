Karen Bejarano responde a las acusaciones de su exmánager por supuesta deuda millonaria: "Han sido días complicados"

19 may. 2025 - 10:09 hrs.

La cantante Karen Bejarano enfrenta un difícil momento personal, marcada por una serie de polémicas en las que se ha visto involucrada. Una de las más relevantes tiene como protagonista a su exmánager, Cristián Ripoll, quien la acusa de mantener una millonaria deuda pendiente.

Tras exponer la situación en redes sociales, Ripoll acudió al programa "Primer Plano", donde entregó más detalles del conflicto. "Karen Paola me debe, mínimo, 6 millones de pesos. Karen exitosa, no era la misma Karen no exitosa", declaró.

Karen Bejarano se defiende tras acusaciones de exmánager sobre supuesta deuda

Desde el espacio se contactaron con la artista para conocer su versión de los hechos. En este contexto, Karen Bejarano reconoció que "han sido días complicados" y que ha encontrado contención en sus seres queridos.

Además, señaló que "por ahora, no me puedo referir al tema, porque lo está viendo todo mi abogado. Son acusaciones graves, hay varias faltas ahí, así que prefiero respetar lo que está diciendo mi abogado y él me pidió que no me refiera al tema".

Karen Bejarano/Cristián Ripoll

Según Ripoll, el monto adeudado corresponde a impuestos, boletas y pagos de eventos. Sin embargo, Marcelo Abujar, abogado de Karen Paola, aseguró que "ella me manifiesta que esa deuda no existe, quien, de hecho, administraba los dineros, recaudarlos y realizar los pagos era precisamente él".

"Inicialmente, nosotros negamos todos los hechos de imputaciones que se han realizado y se están estudiando las acciones legales pertinentes", aseveró.

Karen Bejarano asegura que exmánager hackeo su cuenta de Instagram

Otra arista de la controversia está relacionada con un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Karen, en el que supuestamente reconoce la deuda. De acuerdo al abogado de la exchica "Mekano", el texto no habría sido escrito ni compartido por ella, sino por el mismo Cristián Ripoll.

Abujar explicó que accedieron a Meta y descubrieron que había otros administradores con amplias facultades además de Karen. "Esa persona, actualmente, es Cristián Ripoll", afirmó.

"Obviamente, yo jamás he hackeado la cuenta de Karen Paola, eso es absolutamente falso. Quizás ella misma lo subió para provocar este pequeño 'tongo' y desviar la atención", se defendió el exrepresentante.

