Daniella Campos aclara polémicos dichos contra Carla Ballero tras haber sido acusada de burlarse de su delicado estado de salud

La modelo Carla Ballero lleva más de una semana internada en un recinto de salud del sector oriente de la capital, producto de una neumonía que contrajo a raíz de una bacteria que infectó sus pulmones y comprometió gravemente su salud, al punto de ser sometida a respiración artificial el pasado viernes 16 de mayo.

Daniella Campos, quien es reconocida como una de las "rivales mediáticas" de Carla, fue acusada de burlarse del crítico estado de Ballero, debido a que en un pódcast del influencer Danilo21 la ex Miss Chile la criticó con dureza, a sabiendas de que se encontraba internada.

Esto porque el influencer Danilo21 dijo, al cierre del tema de Carla Ballero, "ojalá que se recupere, no es momento de robarse el cielo". Ante aquella declaración, la Campos dijo, "¿llegará al cielo?", lo que le valió reproches en redes sociales.

Daniella Campos aclara sus palabras

En un programa de Zona Latina, Daniella Campos decidió abordar sus propios dichos señalando de partida que, "quiero aclarar que este pódcast se grabó el martes y Carla Ballero entró con intubación fuerte recién el viernes de la semana pasada, entonces cuando di mis declaraciones, Carla Ballero se encontraba solamente internada con un resfriado fuerte".

Luego, señaló que para ella, el hecho de que Carla esté internada no cambia para nada la pésima impresión que tiene de ella. "Para mí una persona que está enferma, por el hecho de estar enferma, no la transforma en una persona buena, sorry. Mi opinión de Carla Ballero es la que yo siento, la real, yo soy una persona tremendamente honesta. Lo que dije es que es una persona que ha estado durante lo largo de su vida sin reconocer ninguna de las maldades o desafortunadas cosas que hizo en su vida", indicó.

"Es una persona que efectivamente que ha tenido personas a su lado, a las que ha estafado, robado, es la opinión que tengo de una persona pública, que en ese minuto no estaba en el estado de salud que está hoy", sumó.

En esta línea, aseveró que "soy de las primeras personas en desearle a Carla Ballero una pronta recuperación, porque tiene tres hijas, tiene una familia a la que debe volver para cuidarla", para luego reiterar que no modificará su opinión solo porque está enferma.

"Difícilmente le puedo desear mal a una persona que está en un delicado momento de salud, sea por el motivo que sea, pero eso no me hará cambiar de opinión de esa persona. Ojo, no tiene por qué ser así", cerró, no sin antes señalar que, de haber sabido que Carla empeoraría, no habría dado esas declaraciones.

"No hubiese dado esas declaraciones en un momento tan delicado de salud de ella", concluyó.

