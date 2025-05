"Me duele, pero así es la realidad": Máximo Menem confiesa nula comunicación con su familia paterna en Argentina

20 may. 2025 - 09:05 hrs.

Este lunes 19 de mayo la reconocida diva Cecilia Bolocco cumplió nada más ni nada menos que 60 años. Durante la mañana de dicha jornada, la ex Miss Universo realizó una celebración pública en el Museo de la Moda, el cual reabrió con una especial exposición dedicada a la vida y obra de la empresaria.

Además de la gran cantidad de prensa que estuvo apostada en el lugar, también se hizo presente gran parte de la familia de Cecilia, como su madre y también su hijo, Máximo Menem, que se robó la atención de los periodistas en el lugar.

Máximo Menem

Y es que el joven ha estado en medio de la palestra producto de conflictos que tiene al otro lado de la cordillera con el lado paterno de su familia, los Menem, específicamente con su hermana Zulema, quien aseguró que quiere reconciliarse con el joven.

Nula relación con la familia Menem

En conversación con Fotech.cl, el joven recriminó no solo a su hermana Zulema, sino que también a su otro hermano, Carlos, por las públicas peleas que han tenido por la herencia del expresidente. "Siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta porque termina manchando su nombre", indicó.

Máximo aseguró que él no se encuentra preocupado por la herencia. "Tengo un legado que le dejó a mi mamá, que ella ya me lo dio y con eso me basta y sobra y ya está", señaló, en referencia a los relojes que le legó su progenitor cuando aún seguía con vida."

Cecilia y Máximo

"Yo estoy feliz porque él ya está descansando tranquilo y me da mucha pena que solo se hable de la herencia de él y no de lo que hizo", manifestó, recalcando luego que no tiene ningún tipo de relación con los Menem en Argentina.

"Lo he pasado tan mal con ellos. Me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño. Me duele, pero así es la realidad", finalizó.

