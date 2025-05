Ingrid Cruz recordó dolorosa pérdida de embarazo de seis meses: la llevó a tomar un cambio de vida

20 may. 2025 - 13:10 hrs.

La actriz Ingrid Cruz reveló una dolorosa vivencia que atravesó hace más de una década, en conversación con Pamela Díaz para su programa "Sin Editar", recordando la pérdida de un avanzado embarazo de 6 meses de una guagua, a la que incluso ya le tenía nombre y adornada una pieza.

Todo ocurrió luego que Pamela Díaz le preguntara a Ingrid, en su largo cuestionario, "¿hubieras tenido un hijo más?", a lo que la actriz le contestó, , contando luego cómo fue que la bebé en gestación falleció."tuve un hijo más. Falleció. Tenía 33 (años), a los seis meses"

Ingrid Cruz

Una dolorosa pérdida con aprendizaje incluido

Resulta que el cordón umbilical, el cual conecta al feto con la placenta en el embarazo, entregándole oxígeno y nutrientes al bebe en gestación, se dobló, provocando el fallecimiento de la guagua dentro del vientre de Ingrid. "Fue mala cuea no más", expresó, recalcando que no hubo mayores razones detrás de esta anomalía.

Una vez que ocurrió esto de inmediato fue al médico y sintió que algo pasaba. En la sala de espera no podía explicarle a la secretaria que ocurría, pero quería sí o sí una hora. Ella le dijo que no tenía horas, pero justo pasó un médico que vio la desesperación de Ingrid y la atendió, dándole el duro diagnóstico.

Ingrid Cruz

"Imagínate llegar a la clínica en esa. 'Hola me puede atender, algo me pasa'. La mina me dice 'es que no tiene hora' y pasa un doctor, le digo 'algo me pasa, algo le pasa a mi guata, dame la hora que tengas con el primer doctor' (...) El doctor que pasa le dice 'anótala, yo la atiendo'. Me metió a la ecografía y no había latidos", rememoró.

Si bien este momento fue muy doloroso, lo que vino después no fue más fácil. Lo anterior porque Ingrid quedó con el cuerpo de una embarazada por varias semanas y tuvo que enfrentar comentarios de personas que pensaban que estaba esperando un hijo.

Ingrid Cruz

"La vida es muy curiosa, porque todo lo que me pasaba tenía que ver con eso. Quedas con guata (de embarazada), pechugas. Salía con mi hija a caminar y me decían 'ay, está embarazada'", recordó, provocándole tal dolor al punto que llegó a gritarle al cielo "¿qué quieres que aprenda?, basta".

El tiempo hizo lo suyo y logró sacar en limpio aprendizajes de esta experiencia, como por ejemplo, que tenía que disfrutar la vida y hacer lo que ella quisiera. Por lo anterior tomó la decisión de cambiarse de trabajo, pese a las grandes regalías que tenía en su canal.

"Gracias a eso me cambié de canal. Llevaba 13 años en Canal 13 y dije 'no, no quiero. Estoy marcando el paso, me dan los mismos personajes', ganaba increíble, pero no estaba actuando, pensaba 'quiero actuar'", contó.

Todo sobre Famosos chilenos