"Los vi": Paula Pavic confirma mensajes de coqueteo entre Daniela Aránguiz y Marcelo "Chino" Ríos

La exesposa de Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, confirmó que Daniela Aránguiz le envió tiempo atrás mensajes en tono de coqueteo a quien fuera su marido, cuando todavía se encontraban casados, concretamente, en lo que fue la última etapa de su matrimonio.

Recordemos que fue la ex Miss Chile Daniella Campos quien por primera vez dio a conocer esta noticia, asegurando al momento de contarla que tuvo acceso a los mensajes que Aránguiz le habría enviado a Ríos tiempo atrás.

El coqueteo entre el Chino y Daniela Aránguiz

Por este rumor fue consultada Paula Pavic por un programa de CHV, confirmando el trascendido. "Los vi, justamente en el último tiempo de nuestro matrimonio, cuando empecé a ver que se sentía dejado de lado por mí", rememoró desde la casa en la que compartían ambos en Sarasota, Estados Unidos.

Pavic reconoció que justo en esa época notó algo extraño en Ríos, por lo que decidió husmear en el celular del extenista, encontrando no solo mensajes de Daniela Aránguiz, sino que de varias mujeres con las que Marcelo conversaba en ánimos de coqueteo.

"Empecé a notar comportamientos raros y me puse psicópata total, a revisarle el teléfono, todo. Y, claro, me encontré con varios mensajes (...) De hecho, vi todos los mensajes, y él fue el que inició todo el tema. Hubo conversaciones, sí", aseveró.

La exesposa de Marcelo confesó que en una oportunidad encaró a Daniela Aránguiz, para decirle que sabía que con el deportista se hablaban. "Le dije 'sé que en algún momento te escribiste con Marcelo, no me importa, no te estoy recriminando nada'. Fue súper buena onda", indicó.

