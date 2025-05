Leo Méndez Jr. visita equipo que operará su pulmón y estómago a días de la intervención: Da "gracias al universo" por su familia

21 may. 2025 - 17:15 hrs.

A través de sus historias de Instagram, Leo Méndez Jr. compartió con sus seguidores que se encuentra en la recta final de la espera por su operación de pulmón y estómago.

En este sentido, y a solo días de entrar a pabellón, Leo se reunió con el equipo médico que se encargará de operarlo, instancia a la cual lo acompañó su hermana, Steffi Méndez.

"Y así empezó la cuenta regresiva. A solo días de someterme a la operación. Muchos nervios, ansias y emociones encontradas. Feliz de estar siempre acompañado de mi familia", escribió.

Leo aseguró tener plena confianza en que todo saldrá bien, ya que confía plenamente en el equipo médico que atenderá su caso, con quienes ya discutió algunas posibilidades y reveló que "será más que posible rescatar algo de mi pulmón".

Además, en otra historia, Leo entregó más detalles de lo que fue su visita con su equipo médico: "Hoy fue una visita día completo con el team que me operará el pulmón y el estómago. Discutimos sobre la intervención, ciertas posibilidades, preparaciones y ver más de cerca mi diagnóstico, que es fuera de lo común".

"De la mano me tuvo mi hermana mayor, atenta y tomando el control. Haciendo preguntas que se me olvidaban. Mi otra mitad que jamás me soltó de la mano en todo el día", comentó, refiriéndose a Steffi.

"Estar pasando por un momento tan frágil como lo de mi trastorno alimentario, mi cuerpo, mis órganos vitales. Son muchas cosas a la vez que me hacen sentir tan vulnerable y sensible", admitió. "Doy gracias al universo por tener una familia que me pueda acompañar en este tiempo".

"Por razones privadas, mi padre no tiene la posibilidad de estar físicamente conmigo en este tiempo tan duro, pero él está ahí, atento siempre, todos los días", agregó, refiriéndose a DJ Méndez, sobre quien hace un tiempo dijo que le hacía falta.

"Me llama, escribimos. Gracias a la tecnología de hoy en día la comunicación entre nosotros no se pierde", aseguró.

Finalmente, agradeció a sus amigos y a sus seguidores: "Gracias familia, amigos y a ustedes, mis seguidores. Todo el cariño que me entregan hace muchísimo", cerró.

Revisa las historias de Leo Méndez Jr.

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos