"Está influenciado por la madre": Zulemita Menem apunta a Cecilia Bolocco por dichos de su hermano Máximo

El pasado lunes 19 de mayo se llevó a cabo la celebración pública de los 60 años de Cecilia Bolocco, donde también estuvo presente su hijo, Máximo Menem Bolocco.

Durante el evento, el joven fue consultado sobre la polémica que ha renacido con su familia paterna, al otro lado de la cordillera.

En conversación con la prensa, el hijo de la exMiss Universo reveló que no tiene relación alguna con sus parientes en Argentina, entre otras cosas porque "lo he pasado tan mal con ellos. Me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño. Me duele, pero así es la realidad".

Cabe recordar que estas declaraciones llegan semanas después de que la propia Zulemita Menem afirmara en un programa trasandino que quería enmendar su relación con Cecilia y Máximo.

En esa misma línea, Zulemita fue contactada por el programa "Zona de Estrellas", donde respondió a los dichos de su hermano.

"Está bien, qué le voy a hacer. Está influenciado por la madre", dijo de entrada sobre Máximo.

Además, expresó su molestia al ser acusada de mentir sobre el vínculo entre su hermano y su hijo, de quienes dijo que eran amigos.

"Yo hice un comentario de lo que sé, simplemente eso. Quizás para mí es una amistad, quizás para ellos no", comentó, restándole importancia. Además, descartó tener bloqueado a Máximo de WhatsApp e Instagram.

"No me gusta que me digan mentirosa, porque no tengo necesidad de mentir", agregó.

Asimismo, aseguró que cuando Carlos Menem murió, fue ella quien consiguió los permisos para que tanto Máximo como Cecilia Bolocco pudieran viajar a Argentina en medio de la pandemia para despedirlo: "Fui yo la que me moví. Tengo todo en el chat con él, tengo la documentación (...) Si es necesario, lo voy a mostrar".

Por otro lado, Zulemita también aseveró que ha compartido momentos con Máximo "a escondidas de su mamá", lo cual ejemplificó recordando una ocasión en la que los encontró en un evento.

"Cuando los veo entrar me acerco a saludarlos, porque no le niego el saludo a nadie, ni quiero estar en conflicto, y Cecilia ni movió la cara. Me vio y me dijo '¡apartarte!'... Fue una reacción horrible, porque me empujó, quise saludar a Máximo y ella puso la mano, me apartó de nuevo y me fui", relató, diciendo enseguida que tras el episodio, Máximo le pidió perdón por la reacción de su madre.

