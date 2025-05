"Muriendo de dolor": Flaviana Seeling sufre complicación post parto y comparte reflexión al respecto

21 may. 2025 - 18:15 hrs.

A pocos días de dar a luz a su tercer hijo, Vicente, la fundadora de Axé Bahía, Flaviana Seeling, sufrió una dolorosa complicación de salud.

El pasado 9 de mayo, la bailarina le dio la bienvenida a su retoño junto a Orlando Carmona, tras lo cual ha compartido registros y desahogos del proceso.

Esta vez, a través de sus historias de Instagram, Flaviana informó sobre una complicación que ha sufrido a propósito de la lactancia, la cual se caracteriza por ser sumamente dolorosa: la mastitis.

A través de un video que subió a sus historias de Instagram, donde escribió que estaba "en la clínica muriendo de dolor, con inicio de mastitis. Mucha leche por acá... sufriendo", Flaviana compartió con sus seguidores el problema que tuvo durante la lactancia.

La mastitis en una inflamación en los pechos que puede o no ir acompañada de una infección. Además de la hinchazón, presenta enrojecimiento e incluso puede causar fiebre y escalofríos. Usualmente, la sufren las mujeres en periodo de lactancia, ya que una de las causas más comunes es la obstrucción de la leche en la mama, informa Mayo Clinic.

La reflexión de Flaviana

Posteriormente, la bailarina subió otro video a sus historias, esta vez desde su casa, señalando que ya se encontraba bien. Sin embargo, aprovechó la situación para compartir una reflexión sobre la lactancia y la maternidad: "Me llama la atención que siempre se ve la lactancia como con escenas lindas, de mucho amor y todo, pero nadie habla del otro lado, que es súper difícil".

"Hay dolor, muchas mujeres no se adaptan... Y es un proceso, yo tengo mucha sensibilidad, entonces al amamantar me duele... Es un tema que no se habla, entonces bacán que ustedes me manden su situación", agregó.

Además, reveló que con sus dos hijos anteriores también tuvo mastitis: "La mastitis es súper peligrosa, porque te puede infectar, dar una bacteria, hasta tener que operarte (...) Yo hoy estoy mejor, pero quería compartir con ustedes, porque a veces no se habla de eso".

