"Estoy tranquilo así": La nueva vida del actor Sergio Hernández, radicado en un pequeño pueblo de la región de Ñuble

El actor Sergio Hernández marcó una época en la década de los 90 y el 2000. Participó en varias teleseries como "Matilde dedos verdes", "Iorana", "Pampa Ilusión", "Romané", "El circo de las Montini", entre otras, que fueron premiadas con la audiencia de los televidentes.

Sin embargo, hace ya casi 20 años decidió retirarse de las telenovelas, aceptando solo papeles esporádicos en diferentes producciones. En Mega, por ejemplo, estuvo en la teleserie "Maldita", de 2012, y luego en 2018 estuvo en algunos episodios de "Si yo fuera rico".

"Estoy tranquilo así"

En 2020, decidió cambiar totalmente de vida, un poco obligado por la pandemia de coronavirus. Durante una conversación con The Clinic, contó que en 2015 junto a su esposa, Irma Lagos, se compraron un terreno en El Calvario, localidad ubicada al interior de Chillán, región de Ñuble.

Por cuatro años, ambos ocupaban su tiempo libre para construir su casa en el terreno. Con el ánimo de terminar luego su hogar, optaron a fines de 2019 dedicarse por completo a los trabajos propios del terreno.

Se hizo verano, llegaron los primeros meses de 2020 y con ello el coronavirus, cuyas medidas para evitar su propagación provocaron restricciones de movimiento. Ante aquella situación, el matrimonio decidió radicarse en su parcela.

“En este pueblo vive muy poca gente. Mucho viejo que se la pasa en la puerta de su casa todo el día, mañana y tarde, como en España. Este lugar tiene mucho de esa España antigua", indicó al citado medio, revelando que en el campo tienen árboles frutales, eucaliptos, quillayes, nogales, su casa e incluso, una cabaña para las visitas.

"Yo estaba superapestado. Tú caminas por Santiago y el enojo de las personas es sorprendente. Andan todos enojados. Te encuentras con una carga de violencia en la calle o donde vayas que es tremenda. Hay mucha rabia y es comprensible, porque perdimos todo (...). Eso de que Chile es la casa de todos es una gran mentira. Yo me siento muy afortunado por toda esta naturaleza que tengo ahora en frente, pero me apena saber que en las grandes ciudades no se vive bien para nada", reconoció.

Hoy, sus actividades en el mundo audiovisual se han reducido, pero no le complica: "Ya no soy el hue... de la tele, como le decían a uno en la calle, pero sí he tenido la ocasión de trabajar en series y películas que me toman poco tiempo. Y, fíjate, pienso que está bien. No me siento para nada olvidado, tampoco me quita el sueño seguir vigente", contó.

"Después de haber hecho más de 50 películas y otras tantas obras de teatro, de haber formado a tanta gente, tanto acá, como fuera de Chile, de haber abierto la Escuela de Teatro de la Universidad Arcis, no voy a gritarle así al mundo que me pesquen. Yo estoy tranquilo así como estoy", enfatizó.

