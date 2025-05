"Quiero estar toda la vida": Pancha Merino revela que se casa con Andrea Marocchino tras recibir lujoso anillo de compromiso

20 may. 2025 - 16:45 hrs.

Francisca Merino y su novio, Andrea Marocchino estuvieron a punto de casarse en el 2022, en una boda que planeaban realizar en Italia, país natal de él. Por diversas razones el matrimonio no se concretó, sin embargo, la pareja sigue más unida que nunca.

En las últimas horas, "Pancha" compartió una noticia que la tiene muy feliz y que marca un importante paso en su vida sentimental. Durante el programa "Tal Cual", donde se desempeña como panelista, anunció que recibió un espectacular anillo de compromiso.

Pancha Merino revela que se casa con Andrea Marocchino tras recibir lujoso anillo de compromiso

"¿Te regalaron anillo? ¡Mentira! Qué lindo, de verdad", le dijo con emoción su compañera de trabajo, Raquel Argandoña, al ver la joya con un brillante diamante. Este gesto indicaría que Francica está cada vez más cerca de dar el "sí, acepto", un momento que, según ha reconocido, anhela que se concrete.

Con total honestidad, la opinóloga confesó que le hizo un particular reclamo a su futuro marido: "Yo le dije 'me encanta amor, pero me gustaría uno más grandecito'". Sus palabras no fueron del agrado de Andrea, quien le habría respondido: "tú nunca estás contenta con nada".

Pancha Merino y Andrea Marocchino/Instagram

Patricia Maldonado, quien también es su colega, aprovechó de preguntarle por qué desea casarse, ante lo que la actriz contestó que tajante: "Porque tengo como la herida del abandono, yo necesito seguridad máxima. Yo me proyecto toda la vida con Andrea, así como tú con Jorge, quiero estar toda la vida".

En este sentido, destacó el rol paternal que el empresario ha cumplido en la vida de los tres hijos que tuvo durante su primer matrimonio. "Andrea ya viene siendo el segundo papá para la Chloe, para la Amanda y Dominic… olvídate, mi hijo mayor lo ama, le da mucha seguridad. Hemos hecho una súper familia", manifestó.

Respecto a la ceremonia, la comunicadora comentó que desea casarse por el civil y también "llamar a un monje budista que me haga una bendición, quiero hablar de que es mi marido. Nada te da la seguridad, pero uno siempre la anda buscando y no perdemos nada".

