Hija de Daniella Chávez sueña con ser Miss Chile y ya está tomando clases de pasarela: "Me quiero preparar desde ahora"

Isidora Gutiérrez, la única hija de Daniella Chávez, ha dejado en claro su intención de seguir los pasos de su madre, no solo como influencer, sino también como modelo. Además, este año hizo su debut en televisión, participando en un programa juvenil.

Con 18 años, la joven ha decidido aprovechar el año tomando diversos cursos, entre ellos canto, oratoria, actuación y pasarela. En esta última área, está siendo formada por Leonardo Ballesteros, experto colombiano en técnicas de caminata y proyección escénica.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Isidora comentó que lo más difícil de las clases es utilizar zapatos altos durante horas. "Son cuatro horas de intensivo de pasarela con Leonardo, que es el mejor en preparar misses. He tenido mucho dolor de pies, porque no estoy tan acostumbrada a andar en tacones", señaló.

En la master class también han participado algunas candidatas al Miss Chile, y hace pocos días recibieron la visita de Emilia Dides, actual reina del certamen. En este contexto, Isi expresó su interés por el mundo de los concursos de belleza.

"Me gustaría participar en el Miss Chile y representar al país algún día. Por eso, me quiero preparar desde ahora para llegar a un buen nivel. No salí tan buena para los deportes, así que creo que a esto le puedo pegar un poco más", manifestó.

Gutiérrez siente que "Chile ha sido muy poco valorado en cuanto a concursos de belleza y recién el año pasado los chilenos empezaron a apoyar más con todo el movimiento que tuvo Emilia Dides". Por esta razón, sostiene que le encantaría repetir la hazaña de la cantante: "Me gustaría causar ese mismo impacto".

Su madre, Daniella, considera que este curso es importante para su hija. "Creo que es bueno para una mujer aprender a caminar y, sobre todo, con tacones. Ella no es de usarlos, así que esto le ayudará mucho", declaró.

