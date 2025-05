Futura abogada y recientemente comprometida: ¿Quién es Bea Bravo, la influencer que expuso acoso por parte de actor de "Los 80"?

22 may. 2025 - 09:31 hrs.

Bea Bravo, una reconocida influencer, confirmó recientemente los hechos denunciados por otro creador de contenido, quien reveló que Pablo Freire, el actor que interpretó a "Brunito" en la recordada serie "Los 80", habría desarrollado una obsesión con ella, al punto de convencerse de que mantienen una relación sentimental.

A través de su canal de difusión, Bravo lamentó que la situación se haya hecho pública. Sin embargo, reconoció que no lo ha pasado bien, ya que el comportamiento de Freire podría dar pie a malentendidos y generar narrativas de supuesta infidelidad hacia su pareja, Fernando, con quien se comprometió hace apenas unas semanas.

"Hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando es un simple 'jueguito' al que colectivamente todos (incluyendo su familia y amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él", relató.

¿Quién es Bea Bravo?

Beatriz Bravo Cuadra es una influencer de 26 años, oriunda de Viña del Mar. Es egresada de Derecho de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue precisamente en los pasillos de esta casa de estudios donde conoció a Pablo Freire, ya que ambos están en la misma carrera.

La joven comenzó a crear en 2020, enfocándose en recomendaciones de moda, maquillaje, cuidado personal, literatura, series y viajes. En sus publicaciones, también solía compartir anécdotas y experiencias personales, además de expresar sus opiniones y generar debate en torno a diversos temas.

Si bien se convirtió en un referente para muchas usuarias, también ha sido blanco de críticas por algunas de sus declaraciones. Un ejemplo de ello fue cuando expresó estar de acuerdo con métodos de disciplina tradicionales, como dar una ducha de agua helada a los niños cuando se portan mal.

Lo cierto es que Bravo cuenta con una gran cantidad de seguidores y, gracias a su popularidad, ha sido convocada por diversas marcas como rostro publicitario. Esto le ha permitido asistir a eventos, colaborar en campañas y viajar al extranjero junto a otras creadoras de contenido.

En relación con la controversia que involucra a Pablo Freire, Bea agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas horas. Asimismo, manifestó que "no lo había querido exponer por él más que por mí, porque genuinamente creo que no me corresponde hablar del estado de salud mental de otra persona".

