"Hubiera dado mi vida por escucharte hablar": La dura reflexión de Rigeo en el cumpleaños número 18 de su hija Renata

22 may. 2025 - 18:33 hrs.

A través de sus redes sociales, el exchico Mekano Rodrigo del Real, más conocido como Rigeo, compartió una profunda reflexión en el marco del cumpleaños de su hija Renata, quien padece una rara enfermedad genética llamada Síndrome de Angelman.

En una publicación de Instagram, el hermano de Daniela Aránguiz compartió un carrusel de fotos familiares junto a Renata, quien cumple 18 años.

Lo más visto ahora "Totalmente denigrante": Exchico "Rojo" deportado desde Estados Unidos denuncia maltrato y "persecución a los migrantes"

La dura reflexión de Rigeo

"¡Celebramos un día antes tu cumple! 22 de mayo, un día que marca mi adolescencia y me transforma en un hombre. 2007 y naces en un día de lluvia intensa, el cielo se caía, hija mía, los ángeles sabían que se había escapado a la tierra su ángel más lindo", partió diciendo el músico.

"Así como tu síndrome se llama (Angelman) no es coincidencia, ya eres una niña mayor de edad. 18 años, hija mía, creciste y te desarrollaste dentro de un pañal. Hubiera dado mi vida por escucharte hablar, por decirme cuál es tu comida favorita o escucharte cantar a todo pulmón", agregó.

"Pero no, no te tocó esa suerte. Algo tan simple, la vida no te permitió eso, mi amor. Estoy triste como siempre, porque nunca en mi vida aceptaré este síndrome, el cual te robó todo mi amor", sostuvo.

"Eres bella, eres una luz gigante, tus ojitos son perfectos, tu color de piel parece una porcelana. Perdóname por fallar, por no ser lo mejor como papá. Aunque te diera el mundo quedaría al debe. Feliz cumpleaños, Reny del Real, te amo", finalizó.

Los seguidores del cantante aprovecharon la publicación para desearle un feliz cumpleaños a Renata e incluso hubo comentarios de famosos, como Daniel "Huevo" Fuenzalida, quien escribió "abrazos".

"Feliz cumpleaños a la reina"; "Qué lindas palabras, amigo"; "Amigo querido, le tocó el mejor papá del mundo", fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

¿Qué es el síndrome de Angelman?

El síndrome de Angelman, el cual afecta a Renata, es una condición genética poco común que causa un retraso en el desarrollo, problemas del habla y en el equilibrio, discapacidad mental y a veces, convulsiones.

Las personas con el síndrome de Angelman suelen tener una expectativa de vida normal. Sin embargo, la afección no tiene cura, según consigna Mayo Clinic.

Revisa la publicación de Rigeo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ????? (@rigeo)

Todo sobre Famosos chilenos