Leo Méndez Jr. explica por qué su padre no puede acompañarlo durante difícil momento de salud: "De la mano me tuvo mi hermana"

22 may. 2025 - 19:22 hrs.

La tarde de este jueves, Leo Méndez Jr. compartió una nueva actualización sobre su situación médica. El joven, quien actualmente reside en Estocolmo, Suecia, contó a sus seguidores que está a solo días de someterse a dos cirugías de alta complejidad.

Tras haber mantenido su diagnóstico en privado, hace un par de semanas reveló que padece anorexia nerviosa. Este trastorno alimenticio no solo le ha provocado una pérdida de peso significativa, sino que también ha afectado seriamente otros órganos de su cuerpo.

Leo Méndez Jr. explicó por qué su padre no puede acompañarlo durante difícil momento de salud

A través de sus stories de Instagram, Leo explicó que ya se reunió con el equipo médico que se encargará de operar su pulmón y su estómago, dando así inicio a la cuenta regresiva para la importante jornada. En este sentido, confesó sentir "muchos nervios, ansias y emociones encontradas".

El influencer aprovechó de agradecer a su hermana Steffi Méndez, quien lo acompañó a la cita médica. "De la mano me tuvo mi hermana mayor, atenta y tomando el control. Haciendo preguntas que se me olvidaban. Mi otra mitad que jamás me soltó de la mano en todo el día", dijo.

En su mensaje, también se refirió a la ausencia de su padre, el cantante Leo "DJ" Méndez, quien, a diferencia de sus hijos, vive en Chile. En declaraciones anteriores, confesó que lo extraña, especialmente porque este proceso ha sido emocionalmente difícil.

"Por razones privadas, mi padre no tiene la posibilidad de estar físicamente conmigo en este tiempo tan duro, pero él está ahí, atento siempre, todos los días. Me llama, escribimos. Gracias a la tecnología de hoy en día la comunicación entre nosotros no se pierde", escribió.

Finalmente, agradeció a su círculo cercano y las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales. "Gracias familia, amigos y a ustedes, mis seguidores. Todo el cariño que me entregan hace muchísimo", cerró.

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos