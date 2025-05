Lisandra Silva se lanza contra los hombres casados que le coquetean: "Respeten a sus mujeres"

23 may. 2025 - 11:48 hrs.

Lisandra Silva se lanzó con todo contra los hombres casados que le han coqueteado durante el último tiempo, en el cual se encuentra completamente soltera. Recordemos que hace cerca de dos años, terminó su vínculo con Raúl Peralta, con quien se encontraba comprometida para matrimonio.

Desde entonces, mientras a él se le ha visto con su nueva pareja, una bailarina de origen ruso llamada Alesenka Lesenka, Lisandra se ha mantenido completamente al margen de los rumores sobre su vida amorosa, desconociéndose si es que ha tenido otra relación en este tiempo.

Lisandra Silva

Lo más visto ahora Expresidente Macri revela que Trump le aconsejó "conquistar Chile para tener dos océanos"

Lisandra contra los hombres casados

Sin embargo, de acuerdo a lo que se puede desprender de su historia de Instagram, se encuentra soltera, y completamente harta de que hombres casados la estén pretendiendo. Por lo mismo, les mandó un aviso a todos ellos.

Sobre una imagen negra escribió: "me parece tan desagradable cuando un hombre casado me piropea o me tira indirectas por DM (mensajes directos de Instagram). Por favor, ubíquense. Una mujer que se respeta jamás se meterá con un hombre casado".

"Se ve bien mal ante mis ojos. Respeten a sus mujeres y respétense a sí mismos", añadió Lisandra, dejando en claro a todos los hombres casados que intenten pretenderla que no tienen ninguna posibilidad de estar con ella en modo romántico.

Historia de Lisandra Silva

Cabe precisar que Lisandra Silva y Raúl Peralta fueron una de las parejas favoritas de las redes sociales. Durante los años que estuvieron juntos tuvieron dos hijos, Noah, el mayor, y Leiah, quien hace pocos días celebró sus 3 años de vida.

Todo sobre Famosos chilenos